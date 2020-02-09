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Названы избирательные участки, на которые поступили жалобы

Названы избирательные участки, на которые поступили жалобы
© Report

С 08.00 до 14.00 на горячую линию Совета по прессе Азербайджана поступило четыре обращения от журналистов, освещавших внеочередные парламентские выборы.

Как сообщили Report в Совете по прессе, 3 обращения были связаны с избирательными участками № 3, 5 и 20 57-го Кюрдамирского избирательного округа. Одно обращение касалось избирательного участка №15 47-го Мингячевирского избирательного округа.

Обратившимися были: Мурад Мусаев (7news), Румия Мираслан (Ayna.az), Мирджалал Меджидов (Femida.az) и Кёнюл Айпара (Mediapress.az).

В связи с каждым обращением Совет связался с ЦИК, и проблемы были устранены.

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