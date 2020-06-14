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Названа статистика смертности от коронавируса в Азербайджане

​Названа статистика смертности от коронавируса в Азербайджане

В Азербайджане зафиксированы 387 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 274 человек вылечились и были выписаны домой.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров.

Отмечается, что четыре больных COVID-19 скончались.

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