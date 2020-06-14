​Названа статистика смертности от коронавируса в Азербайджане

В Азербайджане зафиксированы 387 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 274 человек вылечились и были выписаны домой.
Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров.
Отмечается, что четыре больных COVID-19 скончались.
В Азербайджане зафиксированы 387 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 274 человек вылечились и были выписаны домой.
Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров.
Отмечается, что четыре больных COVID-19 скончались.
Эта новость также доступна на других языках: