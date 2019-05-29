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Названа статистика избирателей в Азербайджане

Названа статистика избирателей в Азербайджане
© Report

В Азербайджане завершилось уточнение списка избирателей. 

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов

По его словам, на данный момент в Азербайджане насчитывается 5 212 902 избирателей, 50,83% (2 649 641) из которых женщины, 49,17% (2 563 261) мужчины.

М.Панахов отметил, что по сравнению с предыдущим годом, в этом году статистика избирателей возросла на около 21 000 человек: "И в этом году самым пожилым избирателем является жительница Бардинского района. Это - 125-летняя Самарга Гюльмамед гызы Аллахвердиева 1894 г.р.". 

Отметим, что процесс уточнения списка избирателей стартовал с января месяца. 

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