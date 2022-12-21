Названа причина отставки Васифа Талыбова

Названа причина отставки председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова.
Как сообщили Report в пресс-службе Верховного Меджлиса, в повестку восьмой сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики шестого созыва был включен вопрос о рассмотрении обращения председателя Верховного Меджлиса Васифа Талыбова.
Первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Азер Зейналов сообщил, что В.Талыбов попросил рассмотреть его обращение в связи с состоянием здоровья.
Вниманию участников сессии был представлен проект решения об освобождении председателя от должности, решение было вынесено на голосование и принято.