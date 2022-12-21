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Названа причина отставки Васифа Талыбова

Названа причина отставки Васифа Талыбова Названа причина отставки председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова.
Внутренняя политика
21 декабря 2022 г. 15:50
Названа причина отставки Васифа Талыбова

Названа причина отставки председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова.

Как сообщили Report в пресс-службе Верховного Меджлиса, в повестку восьмой сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики шестого созыва был включен вопрос о рассмотрении обращения председателя Верховного Меджлиса Васифа Талыбова.

Первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Азер Зейналов сообщил, что В.Талыбов попросил рассмотреть его обращение в связи с состоянием здоровья.

Вниманию участников сессии был представлен проект решения об освобождении председателя от должности, решение было вынесено на голосование и принято.

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Версия на азербайджанском языке Фото Vasif Talıbovun istefasının səbəbi açıqlanıb - RƏSMİ

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