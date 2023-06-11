Названы сроки возвращения бывших вынужденных переселенцев в Физули и Агдам.
Как сообщает
"В качестве примера можно показать переселение 16 марта в село Талыш Тертерского района в рамках программы "Великое возвращение" 20 семей (90 человек) бывших вынужденных переселенцев, проживающих в таких условиях" - сказал Э.Гусейнов.
По его словам, в Физули строятся шесть кварталов:
"В 38 зданиях строительные работы ведутся с ускоренными темпами. До конца года планируется переселить в этот жилой район 800 семей. Процесс предусматривается провести в два этапа. На первом этапе, который будет реализован до сентября, ожидается заселение 260 семей", - отметил Э.Гусейнов.
Он подчеркнул, что основной целью на предварительном этапе процесса восстановления и реабилитации на освобожденных от оккупации территориях является реконструкция на высоком уровне и в намеченные сроки двух городских центров и 32 сел в Физули и Агдаме, а также реализация проектов, направленных на развитие туризма в Гадруте, Суговушане и Туге.
Спецпредставитель главы государства добавил, что учитывая значительные масштабы работ по созданию инфраструктуры в городе Агдам заселение предусматривается начать в конце следующего года.
"В целом до конца 2026 года в Агдам планируется вернуть 20 тысяч бывших вынужденных переселенцев",- сказал Э.Гусейнов.