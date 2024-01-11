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Названа дата первого в этом году переселения на освобожденные территории

Названа дата первого в этом году переселения на освобожденные территории Первое возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории в этом году запланировано на 18 января.
Внутренняя политика
11 января 2024 г. 18:55
Названа дата первого в этом году переселения на освобожденные территории

Первое возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории в этом году запланировано на 18 января.

Об этом Report заявил директор департамента международных отношений, информации и пресс-службы Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ибрагим Мирзаев.

По его словам, 12 января для уроженцев Физули будет проведена жеребьевка.

Сотрудник комитета отметил, что принявшие участие в жеребьевке бывшие вынужденные переселенцы поэтапно будут переселены в Физули. Первая партия бывших переселенцев отправится в Физули 18 января.

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Версия на английском языке Date of first relocation to liberated territories this year announced
Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərə bu il ilk köçün tarixi açıqlanıb

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