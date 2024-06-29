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Названа дата начала предвыборной кампании в связи с парламентскими выборами в Азербайджане

Названа дата начала предвыборной кампании в связи с парламентскими выборами в Азербайджане
Внутренняя политика
29 июня 2024 г. 17:33
Названа дата начала предвыборной кампании в связи с парламентскими выборами в Азербайджане

В Азербайджане предвыборная кампания в связи внеочередными выборами в Милли Меджлис начнется 9 августа и завершится 31 августа в 08:00.

Как сообщает Report, это нашло отражение в Календарном плане основных действий и мероприятий Центральной избирательной комиссии по проведению внеочередных парламентских выборов.

Согласно этому плану, зарегистрированные кандидаты, политические партии, чьи кандидаты были зарегистрированы, блоки политических партий и уполномоченные представители должны начать предвыборную агитацию за 23 дня до дня голосования и прекратить ее за 24 часа до начала голосования.

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