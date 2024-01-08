Назван порядок рассмотрения избирательных споров в судебных инстанциях

Председатель Верховного суда Инам Керимов рассказал о порядке разрешения избирательных споров в судебном порядке.

Председатель Верховного суда Инам Керимов рассказал о порядке рассмотрения избирательных споров в судебных инстанциях.

Как сообщает Report, об этом Керимов рассказал на совещании с ЦИК на тему разрешения избирательных споров.

По его словам, верховный и апелляционные суды готовы приступить к выполнению возложенных на них обязанностей касательно внеочередных президентских выборов.

Он подчеркнул, что избирательный кодекс определяет основные правила организации и проведения выборов в стране.

"Прежде всего, Кодекс определяет круг лиц, которые могут направить жалобы на решения, действия или бездействие, нарушающие их избирательные права. Это избиратели, кандидаты, политические партии, блоки политических партий, представители кандидатов, политических партий и блоков, наблюдатели, а также избирательные комиссии", - сказал он.

Керимов отметил, что для этого необходимо направить административную жалобу либо жалобу в суд.

"Жалобы на решения окружных избирательных комиссий в первую очередь направляются в ЦИК. При несогласии с решением либо действием/бездействием ЦИК жалобу необходимо направить в апелляционный суд. Жалоба направляется в течение трех дней после публикации соответствующего решения", - сказал он.

Председатель Верховного суда также подчеркнул, что при рассмотрении в судах избирательных споров, как правило, проверяется законность решений и действий соответствующих избирательных комиссий. При рассмотрении каждой жалобы должны быть полностью изучены все фактические обстоятельства дела, обеспечено принятие обоснованных решений, сказал он.