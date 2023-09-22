Назван объем груза, отправленного мирным жителям Карабаха

Qarabağda yaşayan dinc sakinlərə göndərilən yardıma daxil olan məhsulların həcmi açıqlanıb

Назван объем груза, отправленного мирным жителям Карабаха.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Карабахского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Мирали Фейзиев.

По его словам, груз отправлен Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана для обеспечения нужд проживающих в Карабахском регионе армян: "22 сентября из Агдамского района в Ханкенди отправились два 20-тонных грузовика с различными продуктами питания и средствами гигиены, и два автомобиля с хлебом. Грузы будут доставлены по адресу и распределены среди населения по уже действующей дороге Агдам-Ханкенди".

M.Фейзиев добавил, что доставка таких грузов будет продолжена и впредь.