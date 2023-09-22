О нас

Назван объем груза, отправленного мирным жителям Карабаха

Назван объем груза, отправленного мирным жителям Карабаха Qarabağda yaşayan dinc sakinlərə göndərilən yardıma daxil olan məhsulların həcmi açıqlanıb
Внутренняя политика
22 сентября 2023 г. 10:05
Назван объем груза, отправленного мирным жителям Карабаха

Назван объем груза, отправленного мирным жителям Карабаха.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Карабахского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Мирали Фейзиев.

По его словам, груз отправлен Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана для обеспечения нужд проживающих в Карабахском регионе армян: "22 сентября из Агдамского района в Ханкенди отправились два 20-тонных грузовика с различными продуктами питания и средствами гигиены, и два автомобиля с хлебом. Грузы будут доставлены по адресу и распределены среди населения по уже действующей дороге Агдам-Ханкенди".

M.Фейзиев добавил, что доставка таких грузов будет продолжена и впредь.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAmount of products included in aid sent to civilians living in Karabakh announced
Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağda yaşayan dinc sakinlərə göndərilən yardıma daxil olan məhsulların həcmi açıqlanıb

Другие новости из категории

Центральные власти Азербайджана направили продовольственный груз армянским жителям Карабаха
ФотоЦентральные власти Азербайджана направили продовольственный груз армянским жителям Карабаха
22 сентября 2023 г. 08:39
Хроника Западного Азербайджана: Иреван – храм нашей истории 
ФотоХроника Западного Азербайджана: "Иреван – храм нашей истории" 
21 сентября 2023 г. 21:20
Из рядов ПЕА за нанесение ущерба репутации партии исключены 304 человека
Из рядов ПЕА за нанесение ущерба репутации партии исключены 304 человека
21 сентября 2023 г. 20:34
Генпрокуратура проводит расследование инцидента с гибелью российских миротворцев
Генпрокуратура проводит расследование инцидента с гибелью российских миротворцев
21 сентября 2023 г. 20:05
Достигнута договоренность о проведении очередной встречи с представителями армянских жителей Карабаха
Достигнута договоренность о проведении очередной встречи с представителями армянских жителей Карабаха
21 сентября 2023 г. 17:05
Ирландский эксперт: Реинтеграция армянского населения обеспечит мир в регионе
Ирландский эксперт: Реинтеграция армянского населения обеспечит мир в регионе
21 сентября 2023 г. 17:02
Армянским жителям Карабаха будет оказана гуманитарная поддержка
Армянским жителям Карабаха будет оказана гуманитарная поддержка
21 сентября 2023 г. 16:41
Обнародованы обсужденные на встрече в Евлахе с представителями армянских жителей Карабаха вопросы
Обнародованы обсужденные на встрече в Евлахе с представителями армянских жителей Карабаха вопросы
21 сентября 2023 г. 16:06
Представители армян Карабаха покинули Евлах
ФотоПредставители армян Карабаха покинули Евлах
21 сентября 2023 г. 14:14
Опрос: 63,3% респондентов поддерживают диалог с армянами Карабаха
Опрос: 63,3% респондентов поддерживают диалог с армянами Карабаха
21 сентября 2023 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi