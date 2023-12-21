Назван объем помощи, оказанной Азербайджанским обществом Красного Полумесяца во время Отечественной войны

Азербайджанское общество Красного Полумесяца (AzQAC) оказало помощь 146 тыс. человек во время Отечественной войны.

Азербайджанское общество Красного Полумесяца (AzQAC) оказало помощь 146 тыс. человек во время Отечественной войны.

Как сообщает Report, об этом исполнительный секретарь AzQAC Джейхун Мирзоев сказал во время выступления на внеочередном XXVI генеральном собрании Азербайджанского общества Красного Полумесяца.

"Во время Отечественной войны Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца была предоставлена помощь, состоящая из продовольственных наборов, зимней одежды, гигиенических наборов и медицинских защитных средств для 15 160 человек, Международным Комитетом Красного Креста была оказана помощь 23 тыс. человек, Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA) - 53 тыс человек, национальным обществом в целом -146 тыс. человек", - отметил он.