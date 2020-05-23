Назван новый премьер-министр Нахчывана

Назван новый премьер-министр Нахчывана

23 мая, 2020 15:11

https://report.az/storage/news/132dab6f2922f619960194cf291e6e51/0878d400-40dd-428b-a992-35f4938ee68b_292.jpg Председатель Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подписал решение Верховного Меджлиса о назначении Сабухи Мамедова на должность премьер-министра автономной республики. Как передает Report, согласно решению, Сабухи Хидаят оглу Мамедов назначен премьер-министром Нахчыванской Автономной Республики. Отметим, что сегодня состоялась вторая сессия Верховного Меджлиса шестого созыва. В ходе сессии рассматривалось назначение премьер-министра автономной республики. Напомним, что ранее Сабухи Мамедов работал вице-премьером – министром финансов Нахчыванской АР. Васиф Талыбов сегодня подписал указ об освобождении С.Мамедова с поста вице-премьера – министра финансов.

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