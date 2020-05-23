Назван новый премьер-министр Нахчывана

Председатель Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подписал решение Верховного Меджлиса о назначении Сабухи Мамедова на должность премьер-министра автономной республики.
Как передает Report, согласно решению, Сабухи Хидаят оглу Мамедов назначен премьер-министром Нахчыванской Автономной Республики.
Отметим, что сегодня состоялась вторая сессия Верховного Меджлиса шестого созыва. В ходе сессии рассматривалось назначение премьер-министра автономной республики.
Напомним, что ранее Сабухи Мамедов работал вице-премьером – министром финансов Нахчыванской АР.
Васиф Талыбов сегодня подписал указ об освобождении С.Мамедова с поста вице-премьера – министра финансов.