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Назначены уполномоченные представители ПЕА на внеочередных парламентских выборах

Назначены уполномоченные представители ПЕА на внеочередных парламентских выборах Стали известны имена уполномоченных представителей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) на предстоящих внеочередных выборах в Милли Меджлис.
Внутренняя политика
3 июля 2024 г. 12:35
Назначены уполномоченные представители ПЕА на внеочередных парламентских выборах

Стали известны имена уполномоченных представителей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) на предстоящих внеочередных выборах в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, заместитель председателя ПЕА - руководитель Центрального аппарата Тахир Будагов и член Правления Ариф Рагимзаде были назначены уполномоченными представителями партии на выборах.

Заместитель руководителя Центрального аппарата Ахлиман Тагиев назначен уполномоченным представителем по финансовым вопросам.

11:50

Назначены уполномоченные представители партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) на внеочередных выборах в Милли Меджлис, а также уполномоченный представитель по финансовым вопросам.

Как сообщает Report, решение об этом было принято на сегодняшнем заседании правления ПЕА.

Напомним, что 28 июня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса шестого созыва и назначении внеочередных выборов в парламент страны. Согласно документу, шестой созыв Милли Меджлиса был распущен, а внеочередные выборы назначены на 1 сентября.

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