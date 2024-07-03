Назначены уполномоченные представители ПЕА на внеочередных парламентских выборах

Стали известны имена уполномоченных представителей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) на предстоящих внеочередных выборах в Милли Меджлис.

Стали известны имена уполномоченных представителей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) на предстоящих внеочередных выборах в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, заместитель председателя ПЕА - руководитель Центрального аппарата Тахир Будагов и член Правления Ариф Рагимзаде были назначены уполномоченными представителями партии на выборах.

Заместитель руководителя Центрального аппарата Ахлиман Тагиев назначен уполномоченным представителем по финансовым вопросам.

11:50

Назначены уполномоченные представители партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) на внеочередных выборах в Милли Меджлис, а также уполномоченный представитель по финансовым вопросам.

Как сообщает Report, решение об этом было принято на сегодняшнем заседании правления ПЕА.

Напомним, что 28 июня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса шестого созыва и назначении внеочередных выборов в парламент страны. Согласно документу, шестой созыв Милли Меджлиса был распущен, а внеочередные выборы назначены на 1 сентября.