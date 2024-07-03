Назначены уполномоченные представители ПЕА на внеочередных парламентских выборах

Стали известны имена уполномоченных представителей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) на предстоящих внеочередных выборах в Милли Меджлис.
Как сообщает Report, заместитель председателя ПЕА - руководитель Центрального аппарата Тахир Будагов и член Правления Ариф Рагимзаде были назначены уполномоченными представителями партии на выборах.
Заместитель руководителя Центрального аппарата Ахлиман Тагиев назначен уполномоченным представителем по финансовым вопросам.
Назначены уполномоченные представители партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) на внеочередных выборах в Милли Меджлис, а также уполномоченный представитель по финансовым вопросам.
Как сообщает Report, решение об этом было принято на сегодняшнем заседании правления ПЕА.
Напомним, что 28 июня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса шестого созыва и назначении внеочередных выборов в парламент страны. Согласно документу, шестой созыв Милли Меджлиса был распущен, а внеочередные выборы назначены на 1 сентября.