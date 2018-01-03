Назначены судьи и председатели судов Нахчывана - СПИСОК

3 января, 2018 14:26

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении ряда судей первой инстанции и председателей судов Нахчыванской Автономной Республики. Как сообщает Report, распоряжением Гасым Вели оглу Алиев назначен судьей и председателем Военного суда Нахчыванской Автономной Республики, Зульфугар Азиз оглу Ахмедов назначен судьей и председателем Садаракского районного суда, Гусейн Надир оглу Зульфугаров - судьей и председателем Шарурского районного суда, Фаиг Ингилаб оглу Гейдаров - судьей Административно-экономического суда Нахчыванской Автономной Республики. Данное распоряжение вступает в силу 22 января.