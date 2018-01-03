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    Назначены судьи и председатели судов Нахчывана - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении ряда судей первой инстанции и председателей судов Нахчыванской Автономной Республики.

    Как сообщает Report, распоряжением Гасым Вели оглу Алиев назначен судьей и председателем Военного суда Нахчыванской Автономной Республики, Зульфугар Азиз оглу Ахмедов назначен судьей и председателем Садаракского районного суда, Гусейн Надир оглу Зульфугаров  - судьей и председателем Шарурского районного суда, Фаиг Ингилаб оглу Гейдаров - судьей Административно-экономического суда Нахчыванской Автономной Республики.

    Данное распоряжение вступает в силу 22 января.

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