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Назначены председатели, заместители председателей и судьи судов первой инстанции

Назначены председатели, заместители председателей и судьи судов первой инстанции Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых вопросах, связанных с назначением заместителей председателей апелляционных судов, председателей судебных коллегий и председателей, заместителей председателей и судей судов первой инстан
Внутренняя политика
28 декабря 2022 г. 19:53
Назначены председатели, заместители председателей и судьи судов первой инстанции
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых вопросах, связанных с назначением заместителей председателей апелляционных судов, председателей судебных коллегий и председателей, заместителей председателей и судей судов первой инстанции.

Как передает Report, согласно документу, нижеперечисленные лица получили следующие назначения:

по апелляционным судам

назначить Ильхама Мамед оглу Джафарова заместителем председателя Бакинского апелляционного суда;

освободить Тейюба Асиф оглу Мухтарова от должности председателя Коллегии по уголовным делам Гянджинского апелляционного суда и назначить его заместителем председателя данного суда;

назначить Заура Мирзага оглу Аллахъярова заместителем председателя Ширванского апелляционного суда;

освободить Мамеда Аллахверди оглу Мамедова от должности председателя Гражданской коллегии Бакинского апелляционного суда;

назначить Рафаэля Эмир оглу Эйвазова председателем Гражданской коллегии Бакинского апелляционного суда;

назначить Рафига Муса оглу Джафарова председателем Уголовной коллегии Гянджинского апелляционного суда;

назначить Заура Икрам оглу Мамедова председателем Коммерческой коллегии Сумгайытского апелляционного суда;

назначить Ильхама Гошунали оглу Асадова председателем Гражданской коллегии Ширванского апелляционного суда;

назначить Эльчина Искендер оглу Хасмамедова председателем Уголовной коллегии Ширванского апелляционного суда;

по судам по тяжким преступлениям

назначить Исмаила Кямиль оглу Халилова судьей и председателем Бакинского суда по тяжким преступлениям;

назначить Эльхана Хасай оглу Сулейманова председателем Лянкяранского суда по тяжким преступлениям;

освободить Шалалу Акиф гызы Гасанову от должности судьи Бакинского административного суда и назначить ее судьей и заместителем председателя Бакинского суда по тяжким преступлениям;

по военным судам

назначить Али Зия оглу Сулейманова председателем Физулинского военного суда;

назначить Вугара Кямал оглу Мамедова председателем Гянджинского военного суда;

назначить Ильгара Месаил оглу Гулиева председателем Тертерского военного суда;

освободить Зейнала Гурбан оглу Агаева от должности судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям и назначить его судьей Бакинского военного суда;

по районным судам города Баку

назначить Шейду Адалят гызы Магеррамову судьей и председателем Хазарского районного суда города Баку;

освободить Азера Ислах оглу Пашаева от должности судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям и назначить его судьей и председателем Гарадагского районного суда города Баку;

освободить Габиба Бахрам оглу Гасанова от должности судьи Бакинского военного суда и назначить его судьей и председателем Наримановского районного суда города Баку;

освободить Ильгара Захид оглу Гаралова от должности судьи Хазарского районного суда города Баку и назначить его судьей и председателем Насиминского районного суда города Баку;

назначить Ильхама Азиз оглу Керимли судьей и председателем Низаминского районного суда города Баку;

назначить Фаига Адиль оглу Гасымова судьей и председателем Пираллахинского районного суда города Баку;

освободить Видади Кямал оглу Гасымова от должности судьи и председателя Шекинского административного суда и назначить его судьей и председателем Сабунчинского районного суда города Баку;

назначить Расима Сары оглу Кязымова председателем Сураханского районного суда города Баку;

по районным (городским) судам

назначить Эльчина Мамед оглу Кязымова председателем Абшеронского районного суда;

назначить Сулдуза Паша оглу Лазимова председателем Агджабединского районного суда;

назначить Эльшада Абдулла оглу Байрамова председателем Агдамского районного суда;

назначить Гумбата Гамуна оглу Селимова председателем Балакенского районного суда;

назначить Рамиза Велиш оглу Нуруллаева председателем Бейляганского районного суда;

назначить Гюндуза Гасым оглу Аббасова судьей и председателем Бардинского районного суда;

назначить Вюсала Адиль оглу Джебраилова председателем Джалилабадского районного суда;

освободить Агиля Алиса оглу Мусаева от должности судьи Лянкяранского суда по тяжким преступлениям и назначить его судьей и председателем Физулинского районного суда;

освободить Тогрула Мухаммед оглу Мамедова от должности судьи Лянкяранского районного суда и назначить его судьей и председателем Геранбойского районного суда;

освободить Эльчина Фирудин оглу Гурбанова от должности судьи Ширванского городского суда и назначить его судьей и председателем Гейчайского районного суда;

освободить Заура Назим оглу Гусейнова от должности судьи Гянджинского городского суда и назначить его судьей и председателем Гаджигабульского районного суда;

назначить Хыдыра Ингилаб оглу Гулиева председателем Хачмазского районного суда;

освободить Ильгара Идаят оглу Джаббарова от должности судьи Ширванского коммерческого суда и назначить его судьей и председателем Хызинского районного суда;

назначить Гасана Салман оглу Ганиева председателем Кяльбаджарского районного суда;

освободить Самира Алибала оглу Мамедова от должности судьи Наримановского районного суда города Баку и назначить его судьей и председателем Губинского районного суда;

освободить Анара Адиль оглу Гасымова от должности судьи Сураханского районного суда города Баку и назначить его судьей и председателем Гусарского районного суда;

назначить Джавада Джаваншир оглу Ибрагимова председателем Лачинского районного суда;

освободить Кямрана Шакир оглу Сулейманова от должности судьи и председателя Огузского районного суда и назначить его судьей и председателем Лянкяранского районного суда;

назначить Фирдовси Зюльфю оглу Алиева председателем Масаллинского районного суда;

освободить Немата Ширкет оглу Пашаева от должности судьи Шамкирского районного суда и назначить его судьей и председателем Мингячевирского городского суда;

освободить Аяза Айдын оглу Селимова от должности судьи Масаллинского районного суда и назначить его судьей и председателем Нафталанского городского суда;

освободить Джейхуна Тофиг оглу Гадимова от должности судьи Сураханского районного суда города Баку и назначить его судьей и председателем Нефтчалинского районного суда;

освободить Саадат Назим гызы Зейналову от должности судьи Самухского районного суда и назначить ее судьей и председателем Огузского районного суда;

освободить Адиля Ягуб оглу Велиева от должности судьи Гусарского районного суда и назначить его судьей и председателем Сальянского районного суда;

освободить Гюндуза Ахмед оглу Ширинова от должности судьи Гянджинского городского суда и назначить его судьей и председателем Самухского районного суда;

назначить Бейляра Рамиз оглу Алекберова председателем Сиязаньского районного суда;

освободить Фарида Муртуза оглу Ягубова от должности судьи Хатаинского районного суда города Баку и назначить его судьей и председателем Шамахинского районного суда;

назначить Джейхуна Расим оглу Ахмедова председателем Шекинского районного суда;

освободить Этибара Зульфугар оглу Гумбатова от должности судьи Шамахинского районного суда и назначить его судьей и председателем Ширванского городского суда;

освободить Сардара Башараддин оглу Мехралиева от должности судьи Хатаинского районного суда города Баку и назначить его судьей и председателем Шушинского районного суда;

освободить Тахира Мохсум оглу Губадова от должности судьи Зардабского районного суда и назначить его судьей и председателем Тертерского районного суда;

назначить Гафиля Явер оглу Бахшиева председателем Товузского районного суда;

назначить Хилала Исмаил оглу Халилова председателем Уджарского районного суда;

назначить Тогрула Мухаммед оглу Алиева председателем Евлахского районного суда;

освободить Вугара Немат оглу Мамедова от должности судьи Бинагадинского районного суда города Баку и назначить его судьей и председателем Загатальского районного суда;

освободить Ильгама Эльхан оглу Гасангулиева от должности судьи Ярдымлинского районного суда и назначить его судьей и председателем Зардабского районного суда;

освободить Ильгара Аслан оглу Мамедова от должности судьи Губинского районного суда и назначить его судьей Астаринского районного суда;

назначить Нусрета Фатулла оглу Мирзоева судьей Билясуварского районного суда;

назначить Тельмана Осман оглу Гулиева судьей Имишлинского районного суда;

освободить Мурадагу Ахмедага оглу Гасымова от должности судьи Сальянского районного суда и назначить его судьей Лянкяранского районного суда;

назначить Зейнала Агалаба оглу Зейналова судьей Масаллинского районного суда;

освободить Рашада Низами оглу Гошгарлы от должности судьи Сумгайытского городского суда и назначить его судьей Бинагадинского районного суда города Баку;

назначить Гюльнару Фикрет гызы Тагизаде судьей Сумгайытского городского суда.

В соответствии со статьей 94 закона Азербайджанской Республики "О судах и судьях" назначить Гусейна Мамед оглу Мамедова судьей и председателем Суда по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики, Ислама Али оглу Алиева судьей Ясамальского районного суда города Баку.

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Версия на азербайджанском языке Bir sıra məhkəmələrə sədr, sədr müavinləri və hakimlər təyin edilib - SİYAHI

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