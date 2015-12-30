Назначены председатели коллегий Верховного суда и председатели ряда судов первой инстанции

30 декабря, 2015 20:41

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении председателей ряда судов первой инстанции. Как сообщает Report, согласно распоряжению, следующие лица назначены председателями судов первой инстанции: Набиев Махмуд Юсиф оглу - председателем Бакинского суда по тяжким преступлениям Алиев Натиг Мурсал оглу - председателем Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Сулейманов Али Зия оглу - председателем Джалилабадского военного суда Кязымов Эльчин Мамед оглу - председателем Лянкяранского районного суда. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2016 года. Глава государства также подписал распоряжение о назначении председателей коллегий Верховного суда Азербайджанской Республики. Шалала Агакерим гызы Мамедова - председателем Гражданской коллегии Хикмет Аббас оглу Мирзоев - председателем Административно-экономической коллегии Шахин Яшар оглу Юсифов - председателем Уголовной коллегии.