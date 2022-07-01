Назначены председатель, заместитель председателя и судьи Гянджинского городского суда

14:05

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении председателя, заместителя председателя и судей Гянджинского городского суда.

Как сообщает Report, Хагани Гахраман оглы Тагиев освобожден от должности судьи и председателя Сумгайытского коммерческого суда и назначен судьей и председателем Гянджинского городского суда.

Турал Шамси оглы Годжаев назначен судьей и заместителем председателя Гянджинского городского суда.

Мустафа Али оглы Мустафаев освобожден от должности судьи Шамкирского районного суда и назначен судьей Гянджинского городского суда.

Также назначены другие судьи Гянджинского городского суда:

Гусейнов Кянан Закир оглы

Гусейнов Заур Назим оглы

Иманов Заман Шакир оглы

Ширинов Гюндуз Ахмед оглы

Тагиев Джавид Таир оглы.