Назначены председатель, заместитель председателя и судьи Гянджинского городского суда

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении председателя, заместителя председателя и судей Гянджинского городского суда.
Как сообщает Report, Хагани Гахраман оглы Тагиев освобожден от должности судьи и председателя Сумгайытского коммерческого суда и назначен судьей и председателем Гянджинского городского суда.
Турал Шамси оглы Годжаев назначен судьей и заместителем председателя Гянджинского городского суда.
Мустафа Али оглы Мустафаев освобожден от должности судьи Шамкирского районного суда и назначен судьей Гянджинского городского суда.
Также назначены другие судьи Гянджинского городского суда:
Гусейнов Кянан Закир оглы
Гусейнов Заур Назим оглы
Иманов Заман Шакир оглы
Ширинов Гюндуз Ахмед оглы
Тагиев Джавид Таир оглы.