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    Назначены председатель Правления Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда и члены Попечительского совета - СПИСОК

    Президент подписал распоряжения

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фахри Кязымова председателем Правления Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, Фахри Хангусейн оглу Кязымов назначен председателем Правления Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в двухмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения, связанные с приведением актов президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением.

    Другим распоряжением главы государства следующие лица назначены членами Попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики:

    Севиндж Гасанова - заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

    Эмин Гусейнов - заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

    Идрис Исаев - заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

    Вадим Хубанов - заместитель председателя Центрального банка Азербайджанской Республики

    Кямиль Гейдаров - заведующий сектором монетарных вопросов и вопросов фискальной политики отдела по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента Азербайджанской Республики.

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