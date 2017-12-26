Назначены председатель Правления Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда и члены Попечительского совета - СПИСОК

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фахри Кязымова председателем Правления Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Фахри Хангусейн оглу Кязымов назначен председателем Правления Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в двухмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения, связанные с приведением актов президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением.

Другим распоряжением главы государства следующие лица назначены членами Попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики:

Севиндж Гасанова - заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

Эмин Гусейнов - заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

Идрис Исаев - заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

Вадим Хубанов - заместитель председателя Центрального банка Азербайджанской Республики

Кямиль Гейдаров - заведующий сектором монетарных вопросов и вопросов фискальной политики отдела по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента Азербайджанской Республики.