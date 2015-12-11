​Назначены новые зампреды в ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство"

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Замига Исмаилова первым заместителем Закрытого акционерного общества (ЗАО) "Азербайджанское каспийское морское пароходство".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Замиг Омар оглу Исмаилов назначен первым заместителем председателя ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство".

Джабраил Идрис оглу Махмудлу назначен заместителем председателя ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство".

Отметим, что Замиг Омар оглу Исмаилов родился в Баку в 1979 году. К трудовой деятельности приступил в 1997 году в качестве помощника капитана на кораблях "Каспийского морского нефтефлота".

В 2005 году был назначен на должность руководителя группы по морским операциям в компании BP-Group Azərbaycan, в 2013 году занимал должность главного операционного менеджера в азербайджанском филиале компании Kaspian Marin Servisez Limited, с 2014 года работал на должности директора данной компании. В 2013 году был принят в членство Лондонского института судовых брокеров. Женат, имеет 3 детей. Является членом Партии "Ени Азербайджан".

Джабраил Идрис оглу Махмудлу родился в 1966 году в селе Габагдиби Ярдымлинского района.

К трудовой деятельности приступил в 1983 году в качестве рабочего в совхозе имени Энгельса. С 2014 года работал старшим советником председателя ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство". Женат, имеет 3 детей. Является членом Партии "Ени Азербайджан".