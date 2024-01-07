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Назначены новые прокуроры Самухского и Хызинского районов

Назначены новые прокуроры Самухского и Хызинского районов Назначены новые прокуроры Самухского и Хызинского районов.
Внутренняя политика
7 января 2024 г. 20:36
Назначены новые прокуроры Самухского и Хызинского районов

Назначены новые прокуроры Самухского и Хызинского районов.

В ответ на запрос Report в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что в соответствии с соответствующим приказом генерального прокурора Кямрана Алиева Хаяла Асланова назначена прокурором Хызинского района.

До этого назначения Хаяла Асланова работала прокурором в Управлении по надзору за исполнением законов в следствии, дознании и оперативно-розыскной деятельности органов юстиции, таможни и налогообложения Генеральной прокуратуры.

Согласно другому приказу генерального прокурора Кямрана Алиева, прокурором Самухского района назначена Кёнуль Алескерова.

До этого назначения Кёнуль Алескерова работала старшим помощником прокурора города Баку.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iki rayonuna yeni prokuror təyin olunub

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