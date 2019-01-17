Назначены новые начальники полиции в Гяндже, Сумгайыте, Исмаиллы, Сабаильском, Ясамальском, Хазарском, Наримановском районах Баку

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел Азербайджана произошли новые назначения.

По полученной Report информации, начальник Управления полиции города Сумгайыт Акрем Исмаилов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Главного управления полиции города Гянджа, начальник Наримановского РУП Нариман Иманов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Управления полиции города Сумгайыт, начальник отдела полиции Евлахского района Вагиф Муслимов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Наримановского РУП, начальник отдела полиции Шемкирского района Джамиль Амиров освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Ясамальского РУП, начальник Ясамальского РУП Исфендияр Мехбалыев освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Хазарского РУП, начальник отдела полиции города Мингячевир Джавид Мурадов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Сабаильского РУП, начальник Сабаильского РУП Шемшир Кязымов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником отдела полиции Исмаиллинского района.

Освобожденные от должности начальник Главного управления полиции города Гянджа Фаик Шабанов и начальник Хазарского РУП Азер Мурадов пока не получили нового назначения.

Заместитель главы пресс-службы министерства внутренних дел Орхан Мансурзаде подтвердил Report информацию о назначениях.