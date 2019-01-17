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    Назначены новые начальники полиции в Гяндже, Сумгайыте, Исмаиллы, Сабаильском, Ясамальском, Хазарском, Наримановском районах Баку

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел Азербайджана произошли новые назначения. 

    По полученной Report информации, начальник Управления полиции города Сумгайыт Акрем Исмаилов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Главного управления полиции города Гянджа, начальник Наримановского РУП Нариман Иманов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Управления полиции города Сумгайыт, начальник отдела полиции Евлахского района Вагиф Муслимов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Наримановского РУП, начальник отдела полиции Шемкирского района Джамиль Амиров освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Ясамальского РУП, начальник Ясамальского РУП Исфендияр Мехбалыев освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Хазарского РУП, начальник отдела полиции города Мингячевир Джавид Мурадов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Сабаильского РУП, начальник Сабаильского РУП Шемшир Кязымов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником отдела полиции Исмаиллинского района. 

    Освобожденные от должности начальник Главного управления полиции города Гянджа Фаик Шабанов и начальник Хазарского РУП Азер Мурадов пока не получили нового назначения. 

    Заместитель главы пресс-службы министерства внутренних дел Орхан Мансурзаде подтвердил Report информацию о назначениях. 

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