Назначены имамы мечетей Агдама и Зангилана

Мехман Насиров назначен имамом Джума-мечети Агдама, а Мушфиг Фарзалиев - имамом мечети Зангилана.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с религиозными организациями.

Это первое назначение религиозных деятелей в этих районах после освобождения от оккупации.

Председатель Госкомитета Рамин Мамедов принял имамов в связи с их назначением.

На встрече глава Госкомитета рассказал о мерах по восстановлению религиозных памятников и мечетей на освобожденных территориях, подчеркнув, что все это свидетельствует о привязанности государства и народа к своему религиозному и историко-культурному наследию.

Религиозные деятели поблагодарили за возможность работать в мечетях на освобожденных территориях. В ходе встречи они выступили с предложениями, связанными с деятельностью религиозных общин.