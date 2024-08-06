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Назначены имамы мечетей Агдама и Зангилана

Назначены имамы мечетей Агдама и Зангилана
Внутренняя политика
6 августа 2024 г. 18:05
Назначены имамы мечетей Агдама и Зангилана

Мехман Насиров назначен имамом Джума-мечети Агдама, а Мушфиг Фарзалиев - имамом мечети Зангилана.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с религиозными организациями.

Это первое назначение религиозных деятелей в этих районах после освобождения от оккупации.

Председатель Госкомитета Рамин Мамедов принял имамов в связи с их назначением.

На встрече глава Госкомитета рассказал о мерах по восстановлению религиозных памятников и мечетей на освобожденных территориях, подчеркнув, что все это свидетельствует о привязанности государства и народа к своему религиозному и историко-культурному наследию.

Религиозные деятели поблагодарили за возможность работать в мечетях на освобожденных территориях. В ходе встречи они выступили с предложениями, связанными с деятельностью религиозных общин.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdam və Zəngilan məscidlərinə din xadimləri təyin olunub

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