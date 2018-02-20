 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Назначены члены Совета управления государственной службой - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О назначении членов Совета управления государственной службой Азербайджанской Республики". 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, следующие лица назначены членами Совета управления государственной службой Азербайджанской Республики: 

    Рамиз Мехтиев - руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики

    Зейнал Нагдалиев - помощник президента Азербайджанской Республики по территориально- организационным вопросам - заведующий отделом

    Сулейман Исмаилов - заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Администрации президента Азербайджанской Республики

    Шахин Алиев - заведующий отделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы Администрации президента Азербайджанской Республики

    Талят Меджидов - заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации президента Азербайджанской Республики

    Урхан Алекберов - ректор Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики.

    Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi