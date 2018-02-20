Назначены члены Совета управления государственной службой - СПИСОК

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О назначении членов Совета управления государственной службой Азербайджанской Республики".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, следующие лица назначены членами Совета управления государственной службой Азербайджанской Республики:
Рамиз Мехтиев - руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики
Зейнал Нагдалиев - помощник президента Азербайджанской Республики по территориально- организационным вопросам - заведующий отделом
Сулейман Исмаилов - заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Администрации президента Азербайджанской Республики
Шахин Алиев - заведующий отделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы Администрации президента Азербайджанской Республики
Талят Меджидов - заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации президента Азербайджанской Республики
Урхан Алекберов - ректор Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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