Депутат: Назначение Самира Нуриева главой Администрации президента ознаменовало начало новой эры

"Назначение Самира Нуриева главой Администрации президента ознаменовало начало новой эры в общественно-политической жизни Азербайджана".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Насиб Махамалиев.

По словам парламентария, это назначение является неотъемлемой частью реформ президента Ильхама Алиева в системе государственного управления.

"За короткий период Самиру Нуриеву удалось улучшить имидж Госкомитета по градостроительству и архитектуре. Это знающий процессы, интеллигентный человек. На мой взгляд, назначение Самира Нуриева главой Администрации президента принесет успех нашему народу", - отметил Н.Махамалиев.

Депутат Насиб Махамалиев "Новое назначение отразится на регулировании отношений между чиновниками и гражданами".

Парламентарий уверен, что будут пресечены негативные моменты в системе государственного управления, органах местных исполнительных властей и других госструктурах, новое назначение отразится на регулировании отношений между чиновниками и гражданами. "Назначение Самира Нуриева сыграет важную роль в обеспечении удовлетворенности граждан", - отметил депутат.

Напомним, что сегодня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Самира Нуриева на должность главы Администрации президента.