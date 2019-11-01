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Депутат: Назначение Самира Нуриева главой Администрации президента ознаменовало начало новой эры

Назначение Самира Нуриева главой АП ознаменовало начало новой эры

"Назначение Самира Нуриева главой Администрации президента ознаменовало начало новой эры в общественно-политической жизни Азербайджана".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Насиб Махамалиев. 

По словам парламентария, это назначение является неотъемлемой частью реформ президента Ильхама Алиева в системе государственного управления. 

"За короткий период Самиру Нуриеву удалось улучшить имидж Госкомитета по градостроительству и архитектуре. Это знающий процессы, интеллигентный человек. На мой взгляд, назначение Самира Нуриева главой Администрации президента принесет успех нашему народу", - отметил Н.Махамалиев. 

Nəsib Məhəməliyev

Депутат Насиб Махамалиев

"Новое назначение отразится на регулировании отношений между чиновниками и гражданами". 

Парламентарий уверен, что будут пресечены негативные моменты в системе государственного управления, органах местных исполнительных властей и других госструктурах, новое назначение отразится на регулировании отношений между чиновниками и гражданами. "Назначение Самира Нуриева сыграет важную роль в обеспечении удовлетворенности граждан", - отметил депутат. 

Напомним, что сегодня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Самира Нуриева на должность главы Администрации президента.

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