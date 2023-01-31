Назначен заместитель министра науки и образования

Назначен новый заместитель министра науки и образования.

Гасан Гасанлы назначен новым заместителем министра науки и образования Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Отметим, что Гасан Гасанлы родился в 1991 году в городе Нахчыване. В 2009-2013 годах он проходил обучение в бакалавриате и магистратуре Бристольского и Кембриджского университетов Великобритании по специальности "Общественная политика и политические науки".

С июня 2021 года по 30 января 2023 года занимал должность руководителя аппарата Министерства науки и образования.

Владеет английским и русским языками.