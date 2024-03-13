Назначен спецпредставитель президента Азербайджана в Лачынском районе

Масим Ахмед оглу Мамедов назначен специальным представителем президента Азербайджана в Лачынском районе.

Масим Ахмед оглу Мамедов назначен специальным представителем президента Азербайджана в Лачынском районе.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Кроме того, отменено распоряжение президента Азербайджанской Республики "О назначении специального представителя президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район" от 28 марта 2023 года номер 3806 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2023 год, номер 3, статья 411 (Том I).