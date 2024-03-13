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Назначен спецпредставитель президента Азербайджана в Лачынском районе

Назначен спецпредставитель президента Азербайджана в Лачынском районе Масим Ахмед оглу Мамедов назначен специальным представителем президента Азербайджана в Лачынском районе.
Внутренняя политика
13 марта 2024 г. 16:56
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана в Лачынском районе

Масим Ахмед оглу Мамедов назначен специальным представителем президента Азербайджана в Лачынском районе.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Кроме того, отменено распоряжение президента Азербайджанской Республики "О назначении специального представителя президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район" от 28 марта 2023 года номер 3806 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2023 год, номер 3, статья 411 (Том I).

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Версия на азербайджанском языке Laçın rayonunda Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi təyin edilib

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