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Назначен председатель статистического комитета Нахчывана

Назначен председатель статистического комитета Нахчывана Освобожден от должности председателя Государственного комитета по статистике Нахчыванской Автономной Республики.
Внутренняя политика
7 апреля 2023 г. 12:19
Назначен председатель статистического комитета Нахчывана

В Государственный комитет по статистике Нахчыванской Автономной Республики назначен новый председатель.

Как сообщает местное бюро Report, прежний председатель Вагиф Расулов был освобожден от занимаемой должности, на его место назначен Гусейн Фарамез оглы Багиров.

Сегодня полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, председатель Государственного комитета статистики Таир Будагов и первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов представили коллективу Ф.Багирова.

Гусейн Багиров родился в 1979 году в городе Нахчыване. До назначения работал в Государственном комитете Азербайджанской Республики по статистике.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanın Statistika Komitəsinin sədri işdən çıxarılıb, yenisi təyin olunub

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