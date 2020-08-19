Назначен председатель правления Азербайджанского инвестиционного холдинга

Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев

Метин Эйнуллаев назначен председателем правления Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Напомним, что в 2013-2016 годах Метин Баласен оглу Абдуллаев занимал должности заместителя руководителя аппарата и руководителя Аппарата Министерства образования Азербайджанской Республики.

Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 июня 2015 года награжден медалью “За отличие на государственной службе”. Является младшим советником государственной службы.

Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 11 января 2017 года назначен на должность заместителя министра образования Азербайджанской Республики.

Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 17 января 2018 года назначен на должность заместителя министра налогов Азербайджанской Республики.