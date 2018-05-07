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    Назначен председатель Правления Агентства по интеллектуальной собственности

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Кямрана Иманова председателем Правления Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в двухмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения, связанные с приведением актов президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать президента Азербайджанской Республики. 

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