Назначен председатель Правления Агентства по интеллектуальной собственности

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Кямрана Иманова председателем Правления Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в двухмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения, связанные с приведением актов президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать президента Азербайджанской Республики.