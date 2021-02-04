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Назначен председатель Агентства по разминированию

Назначен председатель Агентства по разминированию До этого назначения занимал должность руководителя Аппарата МЭПР
Внутренняя политика
4 февраля 2021 г. 13:50
Назначен председатель Агентства по разминированию
Ильхам Алиев

Сулейманов Вугар Ахад оглу назначен председателем Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.

В.Сулейманов до этого назначения занимал должность руководителя Аппарата Министерства экологии и природных ресурсов.

В.Сулейманов родился 7 мая 1965 года. Окончил факультет истории МГУ им. М.В.Ломоносова, а также Азербайджанский государственный экономический университет. В 1988-1994 гг. занимался педагогической деятельностью в БГУ.

В 1994-2020 гг. работал в частных организациях.

В 2002-2005 гг. работал в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) специалистом по операциям с неразорвавшимися боеприпасами; в 2005-2018 годах - в частных организациях.

В 2018-2020 годы был старшим консультантом, завотделом в МЭПР.

С 21.04.2020 и по сей день занимал должность руководителя Аппарата МЭПР.

Женат, трое детей.

Сулейманов Вугар
Сулейманов Вугар
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