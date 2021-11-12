Назначен новый замглавы Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу

Габиль Нагиев назначен на должность заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана по вопросам финансового и материально-технического обеспечения.

Габиль Нагиев назначен на должность заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана по вопросам финансового и материально-технического обеспечения.

Как сообщает Report, в связи с этим подписано распоряжение.

До этого назначения Г.Нагиев занимал должность начальника Главного управления миграционного контроля Государственной миграционной службы. В марте этого года распоряжением президента Ильхама Алиева ему было присвоено высшее специальное звание государственного советника миграционной службы III класса.

Габиль Нагиев сменил ранее уволенного заместителя начальника Госслужбы Шахвеледа Алиева.