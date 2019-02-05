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Назначен новый замначальника Главного управления полиции Гянджи

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел произведено новое назначение.

Как сообщает Report, заместитель начальника Бинагадинского районного управления полиции Октай Сулейманлы освобожден от должности и назначен заместителем начальника Главного управления полиции Гянджи.

Напомним, что в прошлом месяце начальник Сумгайытского городского управления полиции Акбер Исмайлов был отстранен от занимаемой должности и назначен начальником Главного управления полиции Гянджи.

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