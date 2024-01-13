Назначен новый замминистра оборонной промышленности

В Министерстве оборонной промышленности произведено новое назначение.

В Министерстве оборонной промышленности произведено новое назначение.

Как сообщает Report, соответствующим приказом Хидаят Азимов назначен на должность заместителя министра оборонной промышленности.

Пресс-секретарь министерства Яшар Исаков подтвердил Report данный факт.

Хидаят Азимов родился в 1985 году в Баку. В 2001-2005 годах обучался в Бакинском государственном университете по специальности "правоведение". В 2005-2007 годах получил степень магистра. В 2006-2007 годах работал юристом в одной из местных юридических фирм. В 2007-2018 годах работал юристом, заведующим отделом и заместителем председателя правления страховой компании Atəşgah. В 2018-2022 годах работал руководителем юридической службы в Ernst&Young CIS B.V, одной из самых престижных международных аудиторско-консалтинговых компаний, действующих в Азербайджане.

До назначения на текущую должность работал заместителем председателя правления Агентства государственных резервов.

С 2018 года является членом Коллегии адвокатов.