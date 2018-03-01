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    Назначен новый заместитель министра молодежи и спорта

    Фархад Гаджиев будет работать третьим заместителем министра© Report

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Назначен новый заместитель министра молодежи и спорта Азада Рагимова.

    Как сообщает Report, на эту должность назначен бывший исполнительный директор Фонда молодежи при президенте Азербайджанской Республики Фархад Гаджиев. Ф.Гаджиев будет работать третьим заместителем министра. Штат открыт в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева.

    Отметим, что другими заместителями министра молодежи и спорта Азада Рагимова являются Интигам Бабаев и Исмаил Исмаилов.

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