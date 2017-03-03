Назначен новый заместитель главы ИВ одного из бакинских районов

Баку.3 марта. REPORT.AZ/ Назначен новый заместитель главы Исполнительной власти Хатаинского района.

Как сообщает Report, на эту должность назначен Азизов Теймур Мамед оглу.

Раньше он работал на должности заведующего юридическим отделом Исполнительной власти.

Отметим, что заместитель Исполнительной власти Хатаинского района Замеддин Акперов освобожден от должности. Его отправили на пенсию в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе.