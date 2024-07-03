Назначен новый советник министра юстиции

Сейфалпаша Алиев назначен на должность советника министра юстиции.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр юстиции Фарид Ахмедов.

С.Алиев в 2016-2020 годах работал на различных должностях в Аппарате Судебно-правового совета, с 2020 года до назначения на эту должность являлся заведующим сектором по борьбе с коррупцией и судебного мониторинга Аппарата.

В 2018-2022 годах занимался педагогической деятельностью на юридическом факультете Бакинского государственного университета и в Бизнес-школе Азербайджанского государственного экономического университета.