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Назначен новый советник министра юстиции

Назначен новый советник министра юстиции
Внутренняя политика
3 июля 2024 г. 10:33
Назначен новый советник министра юстиции

Сейфалпаша Алиев назначен на должность советника министра юстиции.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр юстиции Фарид Ахмедов.

С.Алиев в 2016-2020 годах работал на различных должностях в Аппарате Судебно-правового совета, с 2020 года до назначения на эту должность являлся заведующим сектором по борьбе с коррупцией и судебного мониторинга Аппарата.

В 2018-2022 годах занимался педагогической деятельностью на юридическом факультете Бакинского государственного университета и в Бизнес-школе Азербайджанского государственного экономического университета.

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