Назначен новый председатель ОАО "Aqrolizinq" - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Назначен новый председатель в ОАО "Aqrolizinq" при министерстве сельского хозяйства.
Как сообщает Report, министр Инам Керимов подписал соответствующий приказ.
Согласно приказу, Сеймур Айдын оглу Мовлаев назначен председателем ОАО "Aqrolizinq".
*** 13:39
Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN Xidmət) произведены кадровые изменения.
Как сообщает Report, директор Бакинского центра ASAN Xidmət №3 Сеймур Айдын оглу Мовлаев освобожден от занимаемой должности.
Должность пока остается вакантной.
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