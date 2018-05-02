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    Назначен новый председатель ОАО "Aqrolizinq" - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Назначен новый председатель в ОАО "Aqrolizinq" при министерстве сельского хозяйства. 

    Как сообщает Report, министр Инам Керимов подписал соответствующий приказ. 

    Согласно приказу, Сеймур Айдын оглу Мовлаев назначен председателем ОАО "Aqrolizinq". 

    *** 13:39

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN Xidmət) произведены кадровые изменения. 

    Как сообщает Report, директор Бакинского центра ASAN Xidmət №3 Сеймур Айдын оглу Мовлаев освобожден от занимаемой должности.

    Должность пока остается вакантной.

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