Назначен новый председатель ОАО "Aqrolizinq" - ОБНОВЛЕНО

2 мая, 2018 14:16

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Назначен новый председатель в ОАО "Aqrolizinq" при министерстве сельского хозяйства. Как сообщает Report, министр Инам Керимов подписал соответствующий приказ. Согласно приказу, Сеймур Айдын оглу Мовлаев назначен председателем ОАО "Aqrolizinq". *** 13:39 Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN Xidmət) произведены кадровые изменения. Как сообщает Report, директор Бакинского центра ASAN Xidmət №3 Сеймур Айдын оглу Мовлаев освобожден от занимаемой должности. Должность пока остается вакантной.