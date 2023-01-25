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Назначен новый председатель Нахчыванского госкомитета по градостроительству и архитектуре

Назначен новый председатель Нахчыванского госкомитета по градостроительству и архитектуре Назначен новый председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Нахчыванской Автономной Республики.
Внутренняя политика
25 января 2023 г. 19:13
Назначен новый председатель Нахчыванского госкомитета по градостроительству и архитектуре

Назначен новый председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в связи с этим было подписано соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, Ильгар Гаджибала оглы Садигов назначен председателем Государственного комитета.

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыване Фуад Наджафли, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев и первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчывана Азер Зейналов сегодня представили И.Садигова коллективу.

До этого назначения И.Садигов занимал должность начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Карабахского региона при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvan Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə yeni sədr təyin olunub

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