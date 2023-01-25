Назначен новый председатель Нахчыванского госкомитета по градостроительству и архитектуре

Назначен новый председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Нахчыванской Автономной Республики.

Назначен новый председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в связи с этим было подписано соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, Ильгар Гаджибала оглы Садигов назначен председателем Государственного комитета.

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыване Фуад Наджафли, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев и первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчывана Азер Зейналов сегодня представили И.Садигова коллективу.

До этого назначения И.Садигов занимал должность начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Карабахского региона при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре.