Назначен новый председатель "Гачгынкома"

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Назначен новый председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев (Гачгынком).

Как сообщает Report, согласно подписанному президентом Ильхамом Алиевым распоряжению об утверждении нового состава Кабмина, Ровшан Рзаев назначен новым председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Напомним, что ранее председателем Госкомитета был вице-премьер Али Гасанов.

Отметим, что Ровшан Рзаев был депутатом Милли Меджлиса, членом правления общественного объединения "Азербайджанская община Нагорного Карабаха Азербайджанской Республики".