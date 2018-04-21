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    Назначен новый председатель "Гачгынкома"

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Назначен новый председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев (Гачгынком).

    Как сообщает Report, согласно подписанному президентом Ильхамом Алиевым распоряжению об утверждении нового состава Кабмина, Ровшан Рзаев назначен новым председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

    Напомним, что ранее председателем Госкомитета был вице-премьер Али Гасанов.

    Отметим, что Ровшан Рзаев был депутатом Милли Меджлиса, членом правления общественного объединения "Азербайджанская община Нагорного Карабаха Азербайджанской Республики".

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