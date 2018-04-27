Назначен новый председатель ASAN Xidmət

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Ульви Мехдиева председателем Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN Xidmət).

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Ульви Рамиз оглу Мехдиев назначен председателем Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в двухмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения, связанные с приведением актов президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением, в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением и проинформировать президента Азербайджанской Республики.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.