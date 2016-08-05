Назначен новый начальник Наримановского районного управления полиции

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Произошли новые кадровые назначения в органах внутренних дел Азербайджана.

Как сообщает Report, указом министра внутренних дел генерал-полковника Рамиля Усубова начальник Масаллинского районного отделения полиции Нариман Иманов особожден от занимаемой должности.

Указом министра он назначен на должность начальника Наримановского районного управления полиции.

Напомним, что прежний начальник Наримановского РУП Исмаил Асадов был уволен в прошлом месяце.