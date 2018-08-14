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    Назначен новый начальник Государственной службы трудовой инспекции Сальянского района

    Сальян. 14 августа. REPORT.AZ/ Снят с должности начальник Государственной службы трудовой инспекции № 11 Сальянского района при министерстве труда и социальной защиты населения Махир Надир оглу Шукюров.

    Как сообщает местное бюро Report, в связи с этим министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подписал приказ.

    Другим приказом министра начальником Государственной службы трудовой инспекции № 11 Сальянского района назначен Васиф Абдул оглу Алиев. До этого он работал заместителем главы Исполнительной власти города Ширван.

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