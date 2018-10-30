Назначен новый начальник Академии Государственного таможенного комитета

Назначен новый начальник Академии Государственного таможенного комитета

30 октября, 2018 19:19 1567

© Report https://report.az/storage/news/be96ba8681c1d6c852dce5c345195dad/c093384a-ceb1-4acf-8cfb-653c99d5c75e_292.jpg Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Исмаила Ага Гулу оглу Алекберова от должности начальника Академии Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, Исмаил Ага Гулу оглу Алекберов освобожден от должности начальника Академии Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики. Другим распоряжением президента страны, Гулу Новруз оглу Новрузов назначен начальником Академии Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

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