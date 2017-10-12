Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Назначен новый министр энергетики Азербайджана.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

Согласно распоряжению, Парвиз Огтай оглу Шахбазов назначен министром энергетики.

Отметим, что П.Шахбазов родился 24 ноября 1969 года в городе Баку. В 1986-1992 гг. учился в Азербайджанской государственной нефтяной академии. В 1988-1989 гг. проходил военную службу.

С 1991 года начал деятельность в дипломатической сфере. В 1991-1992 гг. работал вторым секретарем в отделе международных экономических отношений министерства иностранных дел, в 1992-1996 гг. работал в посольстве Азербайджана в Германии. В 1996-1997 гг. работал вторым секретарем в министерстве иностранных дел, в 1997-1998 гг. первым секретарем, 1998-2001 гг. работал на различных должностях в министерстве иностранных дел.

В 1998-2001 гг. являлся советником в посольстве Азербайджанской Республики в Австрии. В 2005 году был председателем Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. В 2005-2016 гг. был чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Германии.

Женат, имеет двоих детей.