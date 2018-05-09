Назначен новый глава Управления молодежи и спорта Хачмазского района

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Хачмаз. 9 мая. REPORT.AZ/ Назначен новый руководитель Управления молодежи и спорта Хачмазского района

Как сообщает Report, соответствующим распоряжением Мамедов Эльман Тельман оглы был назначен главой Управления молодежи и спорта Хачмазского района.

Э.Мамедов родился 1985 году в городе Хачмаз. В 2008 году окончил Бакинский государственный университет, факультет Истории, по специальности Регионоведение (Кавказоведение). В 2010 году был назначен ведущим консультантом Управления молодежи и спорта Хачмазского района. Является госслужащим второго ранга.