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Назначен новый глава ИВ Ордубадского района

Назначен новый глава ИВ Ордубадского района Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Раджаба Рагимли главой Исполнительной власти Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает Report.
Внутренняя политика
5 августа 2023 г. 13:24
Назначен новый глава ИВ Ордубадского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Раджаба Рагимли главой Исполнительной власти Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает Report.

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Версия на английском языке New head of executive power appointed to Ordubad
Версия на азербайджанском языке Ordubada yeni icra başçısı təyin edilib

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