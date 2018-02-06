Назначен новый глава ИВ Джалилабадского района

6 февраля, 2018 17:19

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении главы Исполнительной власти Джалилабадского района. Как сообщает Report, согласно распоряжению, Намик Расул оглу Зейналов назначен главой Исполнительной власти Джалилабадского района. До этого Н.Зейналов занимал должность заместителя начальника Службы государственного реестра недвижимого имущества при Госкомитете по вопросам имущества.