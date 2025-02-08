Назначен новый глава департамента коммуникаций Бакинского метрополитена

Новым руководителем департамента коммуникаций Бакинского метрополитена назначен Шабан Имкани.

Новым руководителем департамента коммуникаций Бакинского метрополитена назначен Шабан Имкани.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Шабан Кямал оглу Имкани родился в 1985 году. В 2003-2007 годах получил образование на факультете информатики и управления Азербайджанского государственного экономического университета.

В 2008-2020 годах работал на различных руководящих должностях в компании Azerfon, а в 2020-2024 годах занимал должность начальника отдела обслуживания клиентов в "Азербайджанских железных дорогах".

В 2022-2023 годах занимался педагогической деятельностью в Центре профессионального образования по промышленности и инновациям.