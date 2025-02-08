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Назначен новый глава департамента коммуникаций Бакинского метрополитена

Назначен новый глава департамента коммуникаций Бакинского метрополитена Новым руководителем департамента коммуникаций Бакинского метрополитена назначен Шабан Имкани.
Внутренняя политика
8 февраля 2025 г. 15:14
Назначен новый глава департамента коммуникаций Бакинского метрополитена

Новым руководителем департамента коммуникаций Бакинского метрополитена назначен Шабан Имкани.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Шабан Кямал оглу Имкани родился в 1985 году. В 2003-2007 годах получил образование на факультете информатики и управления Азербайджанского государственного экономического университета.

В 2008-2020 годах работал на различных руководящих должностях в компании Azerfon, а в 2020-2024 годах занимал должность начальника отдела обслуживания клиентов в "Азербайджанских железных дорогах".

В 2022-2023 годах занимался педагогической деятельностью в Центре профессионального образования по промышленности и инновациям.

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Версия на азербайджанском языке “Bakı Metropoliteni”nin kommunikasiya departamentinə yeni rəis təyin olunub

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