Назначен новый глава аппарата Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Руководитель аппарата Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Этибар Абдуллаев освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает Report, в связи с этим председатель Госкомитета Ровшан Рзаев подписал соответствующий приказ.
Другим приказом на должность руководителя аппарата Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев назначен Эльдар Зейналов.
Э.Абдуллаеву поручена должность заведующего сектором и заместителя заведующего отделом поселения, миграции, занятости и статуса структуры.
Отметим, что Э.Абдуллаев был назначен руководителем аппарата Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев в мае этого года.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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