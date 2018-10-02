Назначен новый глава аппарата Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Руководитель аппарата Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Этибар Абдуллаев освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, в связи с этим председатель Госкомитета Ровшан Рзаев подписал соответствующий приказ.

Другим приказом на должность руководителя аппарата Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев назначен Эльдар Зейналов.

Э.Абдуллаеву поручена должность заведующего сектором и заместителя заведующего отделом поселения, миграции, занятости и статуса структуры.

Отметим, что Э.Абдуллаев был назначен руководителем аппарата Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев в мае этого года.