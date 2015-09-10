​Назначен новый генконсул Азербайджана в городе Батуми

10 сентября, 2015 20:41

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Рашада Фазиль оглу Исмайлова генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Батуми Грузии. Как сообщает Report, другим распоряжением президента страны Р.Исмайлову присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. Согласно другому распоряжению президента Ильхама Алиева, Гусейн Низами оглу Наджафов отозван с должности генерального консула Азербайджанской Республики в городе Батуми.