​Назначен новый генконсул Азербайджана в городе Батуми

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Рашада Фазиль оглу Исмайлова генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Батуми Грузии.
Как сообщает Report, другим распоряжением президента страны Р.Исмайлову присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.
Согласно другому распоряжению президента Ильхама Алиева, Гусейн Низами оглу Наджафов отозван с должности генерального консула Азербайджанской Республики в городе Батуми.
News DepartmentАвтор новости
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