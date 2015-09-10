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    ​Назначен новый генконсул Азербайджана в городе Батуми

    Рашаду Исмайлову присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Рашада Фазиль оглу Исмайлова генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Батуми Грузии.

    Как сообщает Report, другим распоряжением президента страны Р.Исмайлову присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

    Согласно другому распоряжению президента Ильхама Алиева, Гусейн Низами оглу Наджафов отозван с должности генерального консула Азербайджанской Республики в городе Батуми. 

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