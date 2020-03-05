Назначен новый заместитель министра здравоохранения Азербайджана

​Назначен новый заместитель министра здравоохранения Азербайджана

5 марта, 2020 16:55

https://report.az/storage/news/a7805da77796b50554ace722d54db78f/6f32baf4-8bcd-4ab7-a3fa-c0dbbbcfdce7_292.jpg В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялось новое назначение. Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Согласно документу, Виктор Гасымов назначен заместителем министра здравоохранения. Таким образом, число заместителей министра здравоохранения достигло 4. В пресс-службе Минздрава подтвердили факт для Report. Отметим, что до этого назначения В.Гасымов работал заведующим сектором санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения.

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